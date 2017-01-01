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Suriyeli bir günlük bebek helikopterle Ankara'ya sevk edildi

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:47

KARABÜK (AA) - Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde solunum sıkıntısı ve yemek borusu tıkanıklığıyla doğan Suriyeli Albatol Al Ghars, ameliyat olması için Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteriyle Ankara'ya sevk edildi.

Solunum sıkıntısı ve yemek borusu tıkanıklığıyla dün dünyaya gelen Ghars'ın, gerekli cerrahi işlemlerin yapılması amacıyla Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi.

İl Sağlık Müdürülüğü 112 Komuta Merkezi koordinasyonunda Ankara 112 Komuta Merkeziyle irtibata geçilerek ambulans helikopter istendi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistine inen ambulans helikopter, minik Ghars'ı alarak Ankara'ya hareket etti.

- "Ağır bir ameliyat geçirmesi gerekiyor"

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Uzmanı Sadrettin Ekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin yemek borusunun gelişmemesiyle doğduğunu söyledi.

Bebeğin yemek borusuyla akciğer arasında bir delik olduğunu ifade eden Ekmen, "Bu nedenle ağır bir ameliyat geçirmesi gerekiyor. Buna başka eşlik eden anomalileri de var, kalp anomalisi de var. O yüzden biz daha teşekküllü, çocuk kardiyolojisinin olduğu, çocuk cerrahisinin olduğu Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderiyoruz. Orada ameliyat olduktan sonra tekrar bize dönecek." diye konuştu.

Bebeğin normal doğumla dünyaya geldiğini aktaran Ekmen, "Suriye asıllı bir hastamız, pek takiplerine gitmeyen bir hasta maalesef. O yüzden biz de zorlandık doğumda çocuğun solunumu yoktu, kalbi yavaş atıyordu, canlandırma yaptık. Solunum cihazına bağladık. Şu anda hala solunum cihazına bağlı. Takipsiz bir gebelik olduğu için bazı sıkıntılar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Ekmen, annenin durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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