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VAN (AA) - Van'da ilkokul öğrencileri, endemik tür inci kefalini kaçak avcılardan korumak için bir süre nöbet tuttu.

Karagündüz İlkokulu öğrencileri, İpekyolu Belediyesinin, "Okulum Temiz Sokağım Temiz" kampanyası kapsamında, inci kefalinin yoğun bulunduğu Erçek Gölü kıyısında toplandı.

Burada bir süre çevre temizliği yapan öğrenciler, daha sonra avlanılması 15 Temmuz'a kadar yasak olan inci kefalinin üreme alanını kaçak avcılardan korumak için bir süre nöbet tuttu. İnci kefalinin yumurtalarını bırakmak için geldiği akarsu yataklarından olan Memedik Çayı'nın Erçek Gölü’ne döküldüğü noktada el ele tutuşan öğrenciler, kaçak avcılara geçit olmadığı mesajı verdi.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü uzman personeli, bölgedeki biyolojik çeşitlilik ve inci kefali hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Daha sonra sulak alanı gezen öğrenciler, buradaki kuş, kaplumbağa, kurbağa ve diğer canlı türlerini görme imkanı buldu.

Öğrencilere belediye görevlileri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.