Kırıkkale'de trafik kazaları: 3 ölü, 1 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Sandalya idaresindeki 38 BE 850 plakalı tır, Kırıkkale-Kayseri karayolunun Hasandede Kavşağı'nda Seyit Ali Aydoğdu yönetimindeki 71 DE 118 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü yaralandı, minibüste bulunan Muharrem Özkan ve Kemal Özgür olay yerinde hayatını kaybetti.
Selahattin Arvar yönetimindeki 65 BD 320 plakalı otomobil de Kırıkkale-Kayseri karayolunun Cankurtaran mevkisinde Burhan Talas idaresindeki 44 PS 473 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücü Arvar hayatını kaybetti.