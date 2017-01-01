Adana'daki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerasına da yansıdığı belirlendi.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi Taşçi Mahallesi Kavşağı'nda, 17 Nisan'da bir cipe düzenlenen saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Müslüm Üzer'in (56) kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan camları filmli başka bir otomobil tarafından durduruluyor.

Ardından otomobilden inen bir kişi elinde, uzun namlulu silahla Müslüm Üzer, oğlu Orhan Üzer (32), yeğeni Hüseyin Üzer (18) ile 12 ve 10 yaşlarındaki torunlarının bulunduğu arabaya doğru koşarak ateş ediyor.

Otomobilin sürücü tarafına doğru giden şüpheli, daha sonra aniden kendi aracına doğru yönelerek kaçıp otomobile biniyor. Ardından otomobille ara sokağa kaçarak uzaklaşıyor.

- "Ekmeği dahi komşulara aldırıyoruz "

Saldırından yaralı olarak kurtulan ve sağ gözünü kaybeden Orhan Üzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kavşaktan dönmek için sinyal verdikleri sırada önlerinin kesildiğini ve saldırıya uğradıklarını söyledi.

Saldırıyı düzenleyenlerin "çete" olduğunu iddia eden Üzer, "Bu saldırıyı düzenleyenlere karşılık devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bütün mahalleli tedirgin bu insanlardan." dedi.

Olay anında arabada bulunan oğlu ve yeğeninin psikolojik sorun yaşadığını ve okula gidemediklerini belirten Üzer, şunları kaydetti:

"Ekmeği dahi komşulara aldırıyoruz. Çocukları hiçbir yere gönderemiyoruz. Bir aydır okula gönderemiyoruz. Sürekli okulun önüne geliyorlar. Daha önce de tehdit edildik. Emniyetin kayıtlarında var. Amaçları bizi buralardan göndermek. Husumet nedeniyle bir amcam ve babam öldü. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz."

Saldırıdan kurtulan çocuk M.K. ise olay nedeniyle geceleri uyuyamadığını kaydetti.

Yüreğir ilçesinde, Müslüm (56), oğlu Orhan (32) ve yeğeni Hüseyin Üzer'in (18) bulunduğu 01 DHR 78 plakalı cipe, kimliği belirlenemeyen kişilerce tabanca ve kalaşnikofla ateş açılmıştı. Araçta bulunan üç kişi saldırıda yaralanmış ve kentteki bazı hastanelere kaldırılmış, yaralılardan Müslüm Üzer kurtarılamamıştı. Saldırının yaklaşık 9 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiren ekiplerin gözaltına aldığı 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.