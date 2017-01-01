Marmaris'teki FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan doktor B.P'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen B.P, sevk edildiği mahkemece, "Terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.