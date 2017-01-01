Şanlıurfa'da koyun otlatma kavgası: 4 yaralı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Çubuklu Mahallesi'nde akraba iki ailenin fertleri arasında koyun otlatma nedeniyle çıkan tartışma, silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Faik Canpolat vücuduna isabet eden mermi ile Reyhan, Kevser, Salih Canpolat ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede ve hastanede önlem aldı.