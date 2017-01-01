Gümüşhane'de, FETÖ/PDY davasında karar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 4 sanık, 6 yıl 3 ay ile 6 yıl 10 ay arasında değişen hapis ile cezalandırıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü Metin Duran ve avukatı katıldı.

Duran savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u programını kullanmadığını öne sürdü.

Sağlık sorunları yaşadığını belirten Duran, tedavisi için tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin sağlık raporunu mahkeme heyetine sunarak ByLock içerik tespitinin beklenmesini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Duran'ın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Aynı mahkemede görülen diğer duruşmalarda ise kapatılan FETÖ okullarında öğretmenlik yapan tutuklu sanık Gülistan Zihni ile üniversite öğrencisi Mustafa Parlak ve meslekten ihraç edilen öğretmen Burhan Elen'in yargılaması devam etti.

Gülistan Zihni 6 yıl 10 ay, Mustafa Parlak ile Burhan Elen ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.