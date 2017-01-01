Kayserispor'da hedef galibiyet

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KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maça galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

Takımla Trabzon'a giden Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 6 maç aradan sonra Aytemiz Alanyaspor'u farklı bir skorla mağlup ederek, 3 puan hasretini giderdiklerini, böylelikle de takımın ve şehrin tekrar havaya girdiğini belirtti.

Aytemiz Alanyaspor maçında aldıkları galibiyeti Trabzonspor'u da yenerek taçlandırmak istediklerini vurgulayan Erol Bedir, şunları kaydetti:

"Geçti̇ği̇mi̇z hafta aldığımız gali̇bi̇yetle en azından skor açısından kötü gi̇di̇şe 'dur' demi̇ş olduk. İyi bir galibiyet oldu, şehir tekrar havaya girdi. Yeni teknik direktörümüz, teknik heyetimizle lige moralli başladık ama o orada kaldı. Yensek de yenilsek de geçtiğimiz hafta geride kaldı. Trabzonspor maçı çok önemli. Diğer maçlarda olduğu gibi deplasman içeri fark etmiyor, buraya da galibiyet için, puan için geldik. Gayet güzel bir yolculuk geçirdik. Yarınki müsabakada da puan ya da puanlar alıp, önümüze daha sağlam bakmak istiyoruz."

Trabzonspor ile Kayserispor'a gönül veren futbolseverlerin kardeş taraftar olduğunu dile getiren Bedir, "Trabzon camiasını da diğerleri gibi seviyoruz. Tribünlerde seyircilerimiz de olacak. Yaklaşık 15 otobüsle Trabzon'a geldiler. Trabzonspor taraftarları ile beraber karşılaşmayı kardeşçe izleyecekler ama sahadaki mücadele ile tarafların bir alakası yok. Trabzonspor'a da puan lazım bize de puan lazım, umarım iyi olan kazanır." diye konuştu.



