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KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ve Yaşlı Sorunları Araştırma Derneğinin iş birliği ile düzenlenen 9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kırşehir'de başladı.

AEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kongre Başkanı Doç. Dr. Yener Bektaş, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, demografik değişimlerin en çok yaşlı nüfusta yaşandığını, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfusun hızla artmasıyla dışlanma ve yalnız kalma gibi sorunların meydana geldiğini ifade etti.

Kongrede yaşlılıkla ilgili sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınacağını vurgulayan Bektaş, bu konuda ciddi çalışmalar yapılması, yaşlıların sosyal, ekonomik, fizyolojik ve psikolojik sorunlarına yönelik ulusal politikalar üretilmesi gerektiğini bildirdi.

Bektaş, bu tür kongrelerden çıkan sonuçlarla uzun yaşama bağlı problemlerin tespiti ve çözüm önerileri konusunda ilgili kurumların harekete geçeceğini kaydetti.

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da kongrenin muhatabının, toplumun tecrübe ve kültür uygulayıcıları yaşlıların olması nedeniyle öneminin bir kat daha arttığını belirtti.

Kongre hakkında da bilgi veren Karakaya, 47 üniversite, 8 kurum ve sivil toplum kuruluşunun katıldığını aktardı. Kongrede 112'si sözlü, 11'i poster olmak üzere 133 bildirinin sunulacağını aktaran Karakaya, 200’ün üzerinde katılımcının yer aldığını kaydetti.

Kongrenin açılış programı öncesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı 2. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Uğraş Terapisi Sergisi" açıldı.

Sergideki, öğrenciler tarafından hazırlanan ekonomik değer oluşturabilecek, el becerisi gerektiren çeşitli ahşap, polyester ve sanat kili ile hazırlanan ürünler ilgi gördü. Kongre kapsamında Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanları, mini müzik dinletisi sundu.

Kongreye katılan öğretim üyelerinin bildirilerinde toplumsal değişim ve yaşlılık, yerinde yaşlanma, aktif yaşlanma, sosyal refah ve yaşlılık, yaşlı tüketiciler, ev ve kurum bakımı, rehabilitasyon hizmetleri, sosyal dışlanma, yaşlı psikolojisi ve yaşlılıkta stres gibi konular yer alıyor.