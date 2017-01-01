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"Kakava ateşi" yandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 18:29
"Kakava ateşi" yandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Uluslararası Kakava Şenliği", Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı.

Törenin yapılacağı Sarayiçi'ni saatler önce dolduran Edirneliler, davul zurna eşliğinde renkli giysileriyle dans eden Romanlara eşlik etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada, bugünün tüm dünya için baharın gelişinin müjdesi olduğunu belirtti.

Gürkan, sabaha karşı Tunca Nehri'nde baharın gelişini kutlayacaklarını anlatarak, ''Hoş geldin bahar diyeceğiz, hoş geldin yeni gün diyeceğiz. Dostluk, kardeşlik, barış, hoş geldin özgürlük diyeceğiz. Birazdan bin 400 yıldır devam eden bir geleneği yine yaşatacağız. Roman kardeşlerimizin bir geleneği olan, Edirne'den tarihi Kırkpınar alanından tüm dünyaya barış ve kardeşlik getirmesi için, yoksulluk ve savaşın durması için ateşi hep birlikte yakacağız.'' diye konuştu.

Baharın gelişiyle insanın insana olan saygısının, sevgisinin ve gönül bağının artacağını belirten Gürkan, bunun için mücadele ettiklerini vurguladı.

Ardından, alanın ortasındaki Kakava ateşini simgeleyen odun yığınları, Edirne Valisi Günay Özdemir, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve diğer protokol üyelerince tutuşturuldu.

Kakava ateşinin önünde Roman gençleri dans etti. Bu anı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları da adeta birbiriyle yarıştı. Kakava kutlamaları, şafak sökmeden Tunca Nehri kenarındaki kutlama programıyla devam edecek.

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