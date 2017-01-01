Burdur'da kapatılan dershanede yangın

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı nedeniyle kapatılan dershanede çıkan yangın, hasara neden oldu.
FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle geçen yıl 21 Temmuz'da kapatılan 5 katlı dershanenin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere Gölhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazözle müdahale edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle toplantı salonunda hasar oluştu.