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Sağlık için pedal çevirdiler

05 Mayıs 2017 Cuma, 18:41

DENİZLİ (AA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin organizasyonuyla fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Bursa'dan yola çıkan bisikletliler, Denizli'ye geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Recep Altepe'nin katıldığı törenle 1 Mayıs'ta başlatılan bisiklet turu, Denizli'de sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 26. Olağan Meclis Toplantısı öncesi düzenlenen organizasyonda pedal çeviren bisikletçiler, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Sağlıklı Yaşam İçin Şimdi Hareket Zamanı" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan bisikletçilere, terlerini silmeleri için havlu hediye etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Zolan, birliğin meclis toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği Başkanı Ertan Ayçetin ise "Amacımız hareket etmenin sağlık için önemine dikkati çekmek ve her yaşta spor yapılabildiğini göstermek. 19-65 yaş arası her yaştan arkadaşımız var. Yolda çok alkış aldık. Sürücüler bizi rahatsız etmediler." diye konuştu.

Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği ile Uludağ Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyelerinin de destek verdiği etkinlik kapsamında, bisikletçilerin 580 kilometre yol katettiği bildirildi.

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