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Bingöl'de terör operasyonları

05 Mayıs 2017 Cuma, 18:42
Bingöl'de terör operasyonları

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkez ve ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda silah, mühimmat, ilaç, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel döküman ele geçildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce dün terör örgütü PKK'ya yönelik, Genç ilçesi Yeniyazı köyü Sağlık mezrası mevkisinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye-28, Karlıova ilçesi Hasanova ve Yorgançayır köy sınırlarında Şehit Güvenlik Korucusu İdris Demir-10 ve merkez ilçeye bağlı Ortaçanak köyü kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Nurettin Kaydutekin-11 operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda ortaya çıkarılan 7 sığınakta, kalaşnikof piyade tüfeği, çeşitli silahlara ait mühimat, telsiz, ilaç, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel döküman ele geçirildi.

Açıklamada terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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