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Kastamonu Üniversitesi 2016-2017 mezuniyet töreni

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:01

KASTAMONU (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kastamonu Üniversitesinden mezun olan gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Mesleki bilginizi artırın, görgünüzü artırın ama her zaman bilgi tek başına yeterli değildir. Bilginin yanında hikmetli ve irfanlı da olun. İnsanlara hayırlı hizmet edebilmek için gayret edin. Bu mesleklerinizi bu millete, insanlara hizmet etmek için kullanın. Siz bildiklerinizle amel edin. Allah size bilmediklerinizi öğretecektir." dedi.

Kurtulmuş, Kuzeykent Meydanı'nda düzenlenen Kastamonu Üniversitesi 2016-2017 mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezun gençleri tebrik ederek diplomalarının, mesleki çalışmaları açısından güzel bir araç olmasını diledi.

"Diplomanın her şey demek olmadığını" vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Aslolan insanın erdemli, faziletli ve ahlaklı olmasıdır. Her biriniz öylesiniz. Hayatta çok zorluklarla karşılaşacaksınız. Hayat her zaman eğitim hayatınızda olduğu gibi problemsiz, neşeli olmayacak. Nice yanlışlıklar göreceksiniz. Nice yanlış insanlarla, meselelerle karşılaşacaksınız. Siz hiçbir zaman doğruluktan ayrılmayın. Karşınızdakiler hangi yanlışlığı yaparsa yapsın siz elif gibi dosdoğru olun, hayata hep erdemli ve faziletli olarak devam edin.

Bilgili olmanın yanında dünyada olanları takip edin. Mesleki bilginizi artırın, görgünüzü artırın ama her zaman bilgi tek başına yeterli değildir. Bilginin yanında hikmetli ve irfanlı da olun. İnsanlara hayırlı hizmet edebilmek için gayret edin. Bu mesleklerinizi bu millete, insanlara hizmet etmek için kullanın. Siz bildiklerinizle amel edin. Allah size bilmediklerinizi öğretecektir."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Halk oyunları gösterilerinin de sunulduğu törende, üniversiteler arası spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Törenin sonunda öğrenciler kep attı.

Programa, Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Murat Demir ve Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ile öğrenci velileri katıldı.

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