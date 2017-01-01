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GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında tüm sanıklar tutuklu yargılanacak

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:07

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verdi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda 24 Nisan'dan bu yana devam eden ikinci duruşmada, tutuklu sanıkların jandarmalar eşliğinde salona getirilmesinin ardından Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, mahkemenin ara kararını okudu.

Baştoğ, sanıkların üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, olay tutanakları, otopsi raporları, kriminal raporlar, yakalama ve el koyma tutanakları, görüntü kayıtları, radar kayıtları ve tüm soruşturma dosyası ile sanık savunmaları kapsamında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin mevcut olduğuna dikkati çekti.

Tanıkların tamamının dinlenmemiş ve delillerin tamamen toplanmamış olması, bu kapsamda tanıklar üzerinde baskı kurulması ve delillerin karartılma ihtimalinin mevcut olduğuna işaret eden Baştoğ, "Sanıklara atılı suçlarla ilgili yasa maddelerinde öngörülen ceza miktarlarına göre sanıkların kaçma şüphesi altında bulunmaları ve bu itibarla adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacak oluşu ve tutuklamanın ölçülü bir tedbir olması göz önünde bulundurularak tüm sanıkların ve sanık müdafilerinin tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddi ile tüm sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi." şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı, avukatları aracılığıyla davaya müşteki sıfatıyla katılma başvurusu yapan Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın taleplerinin kabul edildiğini, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın talebinin ise reddedildiğini söyledi.

- Fetullah Gülen'in iadesi için evrak sonucu beklenecek

Firari sanıklar Fetullah Gülen, Burkay Karatepe ve Özcan Karacan hakkındaki yakalama emirlerinin devamına ve infazlarının beklenmesine karar verildiğini belirten Baştoğ, sanıklar Karatepe ile Karacan hakkındaki kırmızı bültenin ve sanık Fetullah Gülen'in iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilen evrağın sonuçlarının beklenmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Baştoğ, telefonlarında ByLock tespit edildiği daha önce bildirilen sanıklar Haldun Gülmez ve Ali Sarıbey'in mesaj içeriklerinin temini hususunda Muğla Emniyet Müdürlüğüne yeniden yazılmasına karar verildiğini bildirdi.

Mahkeme Başkanı Baştoğ, İzmir Çiğli 2. Jet Ana Üs Komutanlığından gönderilen hard diskteki görüntü kayıtlarının resen atanacak bilirkişiye tevdi edilerek varsa MAK deposu ve helikopter bölgesindeki faaliyetlerin görüntülerden tespiti, bunların fotoğraf şeklinde basılarak rapor halinde dosyaya sunulmasının istenmesine hükmedildiğini vurguladı.

- 112 ihbar hattının kayıtları incelenecek

Baştoğ, şöyle devam etti:

"Dalaman Hava Meydan Komutanlığınca gönderilen görüntülerin içinde bulunduğu dijital materyalin resen atanacak bilirkişiye tevdi edilerek görüntüleri incelemek suretiyle varsa Ata Uçağı'na ait iniş, yolcu bindirme ve kalkış görüntülerinin fotoğraf karesi suretinde basılarak rapor halinde dosyaya sunulmasının istenilmesine, 112 ihbar hattına yapılan kayıtları içerir CD'nin yeniden bilirkişiye gönderilerek olay gecesi 22.00 ve 03.00 arasına ilişkin ihbar dökümlerinin yaptırılmasına karar verildi."

Ara kararda sanıklar Ünsal Coşkun, Osman Kılıç, Ali Yazıcı ve Özcan Karacan hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kamu davası ile bu dava arasında bağlantı bulunduğuna dikkati çeken Baştoğ, adı geçen sanıklar yönünden davaların Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyası üzerinde birleştirilerek görülmesine muvafakat edilip edilmediğinin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinden sorulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Dosya kapsamına yakın zamanda giren ve sanıklara tebliğ edilemeyen talimat cevapları, 112 ve 155 kayıtları, görüntü ve ses kayıtları ile gelen yazı cevaplarının sanıklara tebliğ için taranarak bulundukları ceza infaz kurumuna gönderilmesinin uygun görüldüğünü vurgulayan Baştoğ, ayrıca sanıkların daha evvel Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bilgisayarlarına kurulan dosya muhteviyatı ile gönderilecek görüntü ve kayıtları inceleyebilmeleri için gerekli imkanların sağlanması hususunda yeniden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına yazılmasına karar verildiğini kaydetti.

Baştoğ, Adli Tıp Kurumu Muğla Şubesi Müdürlüğünde görevli adli tıp uzmanı Çetin Seçkin'in bilirkişi olarak dinlenilmek üzere bir sonraki celse celbine, bu hususta yazılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

İsmi geçen SAT Komutanı Mustafa Turan Ecevit'in sanık Özay Cödel'in beyanlarında geçen hususlarla ilgili tanık sıfatıyla bilgi ve beyanlarının tespiti için SEGBİS'le hazır edilmesi hususunda İstanbul Anayasal Suçlara Bakmakla Görevli Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılmasına hükmedildiğini ifade eden Baştoğ, tanık Yılmaz Özkaya'nın olay gecesi Dalaman'da yaşanan olaylarla ilgili ve tanık Mete Kuş'un sanıkların FETÖ/PDY terör örgütü bağlantıları bulunup bulunmadığı hususunda varsa bilgi ve görgüsünün tespiti hususunda ayrı ayrı mahal mahkemelerine talimat yazılmasının uygun görüldüğünü vurguladı.

- 15 Temmuz gecesinin helikopter trafiğinin tespiti istendi

Sanıklardan Şükrü Seymen hakkındaki ifadesi dosyaya ulaşan Nazmi Kızıl'ın, sanığın FETÖ/PDY ile bağlantısı olup olmadığı hususundaki bilgi ve görgüsünün tanık sıfatıyla tespiti hususunda Anayasal Suçlara Bakmakla Görevli Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılmasına karar verildiğini ifade eden Mahkeme Başkanı, alınan diğer kararları şöyle sıraladı:

"Dosyaya gönderilen MASE kayıtlarını içerir CD'lerin Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığından MASE kayıtları konusunda uzman bir bilirkişinin temin edilerek CD içerisinde gönderilen kayıtlar kendisine tevdi edilmek suretiyle darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesi 00.00-06.00 saatlerinde Marmaris bölgesindeki helikopter hava trafiğinin tespiti ile sonucunun fotoğraf karesi olarak da eklenmek suretiyle bir rapor halinde dosyaya sunulmasının istenilmesine, sanıklar Hüseyin Yılmaz ve Tezcan Kızılelma'ya ait talep edilen HTS kayıtları da geldikten sonra dosya içerisinde bulunan sanıklara ait tüm HTS kayıtlarının Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın bir örneği dosyamız içerisine getirtilmiş olan iddianamesinde konsey üyeleri ile dosyamız sanığı Şükrü Seymen'e dağıtıldığı belirtilen açık hatlara ait numaralar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığına gönderilerek dosyamız sanıklarının 14, 15, 16 Temmuz 2016 tarihlerinde birbirleri ile ve bu açık hatlarla görüşme kayıtlarının bulunup bulunmadığının tespiti ile varsa arama kayıtlarının şema üzerinde gösterilmesi suretiyle düzenlenecek raporun duruşmadan evvel mahkememize gönderilmesinin istenilmesine, 112 Merkezi'ne yazı yazılarak Ambulans Takip Sistemi'nden Marmaris ilçesi Turban Grand Yazıcı Otel'in içinde bulunduğu oteller bölgesine olay gecesi saat 00.00-05.00 saatlerinde gönderilen ambulanslara ilişkin kayıtların istenilmesine karar verildi."

Olay mahalinde keşif yapılmasının gerekip gerekmediğine eksikliklerin tamamlanmasından sonra karar verilmesinin uygun görüldüğünü belirten Baştoğ, duruşmanın 13 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.

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