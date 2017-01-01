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Malatya'daki FETÖ/PDY davası

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:09

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan 13'ü tutuklu, 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Zekai Işık, Kaan Emre Öztaş, Yücel Yılmaz, Turgut Altın, Turan Canpolat, Halil Kayış, Mehmet Alper Dabağ, Suat Sarın, Muzaffer Erşan, Haşim Oskaloğlu, Gökhan Gökbulut, Osman Çekiç, İmdat Özçelik ile başka suçtan tutuklu bulunan Bayram Eken ve Nurettin Karabekmez ile tutuksuz sanık Ömer Fatin Nalçacı hazır bulundu.

Duruşmada FETÖ kapsamında başka dosyadan Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Malatya Barosuna kayıtlı serbest avukat Arif Bahşi, tanık olarak dinlendi.

Bahşi, tutuklu bulunan bazı sanıkların yanı sıra bazı hakim ve savcılarla 2012-2013 yıllarında Avrasya Hukuk ve Demokrasi Derneği binasında bir araya gelip sohbet ettiklerini, söz konusu toplantılarda Kur-an'ı Kerim okunup, namaz kılındığını, daha sonra aralarında hukuki istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Sanıklardan Halil Kayış'ın sohbet toplantılarında dizüstü bilgisayarına flash disk takarak o günkü sohbet konusu hakkında konuştuklarını anlatan Bahşi, şöyle devam etti:

"Flash bellek şifre ile açılıyordu, orada açtığı word belgesi üzerinden o günkü sohbetin mevzusu hakkında bizimle sohbet ediyordu. Kısa bir zaman sonra da FETÖ liderinin videoları izletilmeye başlandı. Hakim ve savcı olmayı düşünenler sınava hazırlandıkları dönemde bu sohbetlere gelmiyorlardı. Sınavı kazandıktan sonra da sohbetleri tamamen bırakıyorlardı, biz de kendilerine sıkıntı gelmesin diye hakim ve savcı olanları aramıyorduk. Yine bir sohbet sırasında hakim ve savcı olanların telefonla aranmaması söylendi. Sohbetlerde inançlı insanların hakim ve savcı olarak adliyelerde görev alması gerektiğini söylüyorlardı. Sohbete katılanlar, bu noktada teşvik ediliyordu. Sadece sınava girilmesi söylenirdi, mülakatta yardımcı olunacağına dair bir şey söylenmedi. Yine bir sohbette Halil Kayış elindeki listede ismi bulunan ve hakimlik sınavına girecek olan kişilerin ismini okuyup bize sordu, ben de tanıdığım inançlı insanlar olduğunu söyledim. O ortamda bulunan diğer arkadaşlar da aynı şeyleri söylediler. Daha sonra sohbet toplantıları evlerde devam etti."

Bahşi, 2014'te sanık Halil Kayış'ın sohbet sırasında telefonuna örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Bana müvekkil yönlendireceğini ve bu program üzerinden bedava sohbet edeceğimizi söyledi. Programın çalışıp çalışmadığını test ettik onun dışında yazışmam olmadı ancak telefonuma anonim mesajlar geldi, bu mesajın içeriğinde hadis ve dua vardı. Birinde de bir bayanın Hac'da gördüğü bir rüyadan bahsediliyordu, söz konusu rüyada Bank Asya ile sıkıntıların geçeceği, sabredilmesi gerektiği, bol bol Fetih suresinin okunması tavsiye ediliyordu. Bir sohbet sırasında, Halil Kayış bilgisayarından açtığı bir word belgesinden gelen talimatı bizlere okudu. Söz konusu talimatta 'evlerinizi, arabalarınızı, arsalarınızı satın, altınlarınızı bozdurup Bank Asya'ya yatırın, Bank Asya'ya yardım edin' şeklinde mesaj okudu, bu mesajın FETÖ lideri Gülen'den geldiğini söyledi. Hatta biz avukat olduğumuz için vekalet ücretlerimizi başka banka yerine Bank Asya'ya yönlendirmemizi ve yatırmamızı söylediler."

Bahşi, ayrıca katılmadığı bir sohbette Halil Kayış'ın "AK Parti'ye oy verilmemesini, bu parti yerine bulunulan bölgede AK Parti karşısında hangisi güçlüyse ona oy verilmesini" söylediğini duyduğunu da anlattı.

Sanık Kayış ise Bahşi'yi hatırlamadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "Bylock" kullandığı iddia edilen sanıklar adına kayıtlı olan numaralar üzerinden "ByLock" programı kullanılırken kimlerle mesajlaşıldığı, görüşüldüğü içerikleri hakkında ilgili birimlere yazı yazılmasına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Sanıklar hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 10 ile 20 yıl arasında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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