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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bazı parçaları İngiltere'de British Museum'da sergilenen Kral Mausolos'un anıt mezarının (Halikarnas Mozolesi) ileri teknolojiyle yeniden canlandırılması amacıyla hazırlanan "Mausoleum Müzesi Restitüsyon Projesi" kapsamında çalıştay gerçekleştirildi.

Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfınca bir otelde düzenlenen "Uluslararası Mausoleum Çalıştayı"nın açılışında konuşan Vali Amir Çiçek, şehirlerin bir kimliği olduğunu, bunun korunmasının önem taşıdığını söyledi.

Çalıştayın konusuna işaret eden Çiçek, Bodrum'un kimliğinin aslında ortaya çıkmamış bir unsurunun ortaya konulduğunu belirtti. Çiçek "Bodrum, milattan önceki yıllarda Karya gibi bir medeniyetin kurulduğu yer olan güzel bir şehir. Bu şehrin bu güzelliklerini kimliğinin içerisine dahil etmezsek eksiklik olur. Bir marka olan Bodrum'un dokusunu korumazsak, bir bakmışsınız marka Bodrum, bir anda markasız duruma düşer." dedi.

Bazı eserlerin yurt dışına çıkarılarak farklı müzelerde sergilenmesinin üzüntü verici olduğunu anlatan Çiçek, "Bizde olması gereken eserler, başka yerlerin müzelerinde sergileniyor." diye konuştu.

Çiçek, "Mausoleum Müzesi Restitüsyon Projesi" kendilerine sunulduğunda heyecan duyduklarını, bunun şehrin kimliğine değer katacağını kaydetti.

- "Turizmin çeşitlendirilmesinin gerekiyor"

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, projenin Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklendiğini, turizmin, deniz, kum, güneş üçgeni dışında kültür ve tarihle geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaymakam Bekir Yılmaz da ilçede 4 aya sıkışan turizm sezonunun uzatılması için yeni açılımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise dünya mirası eserlerin gün ışığına çıkarılıp sergilenmesinin önem taşıdığını söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevres Aydoğan, bilimsel çalışmalara destek verme ve sahiplenme konusunda hazır olduklarını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye ve yurt dışından akademisyenler ile uzmanların katıldığı çalıştay 2 gün sürecek.

- "Mausoleum Müzesi Restitüsyon Projesi"

Dünyanın yedi harikasından biri olan, Kral Mausolos adına kraliçe Artemisia tarafından milattan önce 353 yılında başlanarak yaptırıldığı kaydedilen anıt mezarın bulunduğu alan, bugün Mausoleum Anıt Müzesi olarak hizmet veriyor.

Projeyle, alanın çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak yeniden düzenlenip geliştirilmesi, anıt mezarın ise hafif metal ve cam malzeme kullanılarak ileri teknolojiyle sanki yerindeymiş gibi turizme kazandırılması, kültürel ve tarihi değerler arasında yer alması amaçlanıyor.