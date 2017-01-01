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Erzurum'da sivil savunma ve itfaiyecilik çalıştayı

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:19

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi (ATA-UNİ) ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı (BTC) şirketi iş birliği ile yürütülen "Geleceğe Doğru Bakmak Projesi" kapsamında gerçekleştirilen "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programlarının Mevcut Durumu ve Geleceği" çalıştayı sona erdi.

Üniversite yerleşkesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ve 15'i aşkın üniversiteden 40'a yakın akademisyenin katıldığı çalıştayda, sivil savunma ve itfaiyecilik programına öğrenci alımı, öğrencilerin öğretim sürecinin geliştirilmesi ve mezuniyet sonrası durumlarının incelenmesi konuları tartışıldı.

Çalıştayın kapanışında konuşan BTC Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Suna Ercan, BTC Sosyal Yatırım Programı kapsamında üniversite ile uygulanan projede, "kapasite geliştirme bileşeni" adı altında meslek yüksek okulları, sivil savunma ve itfaiyecilik programı temsilcileri ile başarılı bir oturum gerçekleştirdiklerini söyledi.

AFAD Erzurum Müdürü Selahattin Karslı da çalıştayın, öğrencilerin meslek hayatlarına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından çalıştayın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, ilgili kurumlar arasında ortak projeler yapılması, öğretim üyesi eksikliği giderilmesi, AFAD, itfaiye teşkilatları, Orman İşletme müdürlükleri, Devlet Hava Meydanları ve Organize Sanayi Bölge Yönetimleri ile iş birliği yapılarak öğrencilerin uygulamalı eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına karar verildi.

Öğrencilere yüzme, dağcılık ve dalgıçlık gibi mesleki becerilerin kazandırılması, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikeler konusunda farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin staj sürelerinin artırılması konusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesinin faydalı olacağı da kararlaştırıldı.

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