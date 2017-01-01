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Türk sporcular, karatede 8 final müsabakasına çıkacak

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:20

KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk sporcular, hafta sonu 8 final maçına çıkacak.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ferdi ve takım eleme müsabakaları sona erdi. Türkiye, erkekler takım kata hariç tüm kategorilerde yarın ve 7 Mayıs Pazar günü madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonanın ikinci günü sabah seansında Emre Vefa Göktaş, Cengizhan Koca, Mehmet Batuhan Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı ile Dilara Bozan, Gizem Şahin ve Rabia Küsmüş'ün yer aldığı Kadın Kata Milli Takımı tatamiye çıktı.

Kadın Kata Milli Takımı, çeyrek finalde Fransa'ya 4-1 mağlup olunca altın madalya şansını kaybetti.

Fransa'nın yarı finalde Almanya'yı 5-0 mağlup etmesi üzerine repesaj maçına çıkan Kadın Kata Milli Takımı, Hırvatistan'ı 5-0 yenerek pazar günü Avrupa üçüncülüğü için mücadele etmeye hak kazandı.

Erkek katacılar ise ilk turda karşılaştığı Rusya'ya 3-2 yenilerek şampiyonaya veda etti.


- Erkek takım kumitede finalin adı 3 yıldır aynı


Kata takım elemelerinin ardından başlayan akşam seansında erkek ve kadın takım kumite eleme karşılaşmaları yapıldı.

Uğur Aktaş, Enes Erkan, Gökhan Gündüz, Rıdvan Kaptan, Serkan Yağcı, Alparslan Yamanoğlu, Muhammet Ali Yılmaz'dan oluşan Erkek Kumite Milli Takımı, sırasıyla Belarus, Ukrayna ve Almanya'yı yenerek finale yükseldi.

Milli takım, pazar günü yapılacak final müsabakasında Fransa ile karşı karşıya gelecek. İki takım son 2 yılda finalde karşılaşmış, ay-yıldızlı ekip 2015'te İstanbul'da yapılan final müsabakasını kazanmış, geçen yıl Montpellier'de yapılan şampiyonluk maçını ise kaybederek Avrupa ikincisi olmuştu.

Mücessem Buse Avcu, Merve Çoban, Serap Özçelik ve Tuba Yakan'dan oluşan Türkiye Kadın Kumite Milli Takımı da Avrupa şampiyonluğu için mücadele etme hakkı kazandı. Kadın milliler sırasıyla Norveç, Slovakya, Bosna Hersek ve Almanya'yı eleyerek finalist oldu.


- Türk sporcular 8 final mücadelesine çıkacak


Türk sporcular, bugün tamamlanan eleme müsabakaları sonucunda şampiyonada hafta sonu erkekler takım kata haricinde 15 madalya maçına çıkacak. Milli sporcular bu müsabakaların 8'inde şampiyonluk, 7'sinde ise üçüncülük mücadelesi verecek.

Organizasyonun ilk gününde yapılan ferdi müsabakalar sonunda katada 1, kumitede de 5 Türk sporcu finale çıkmıştı. İkinci gün ise Türkiye Kadın Kumite Milli Takımı ile Erkek Kumite Milli Takımı da final mücadelesine çıkma hakkını elde etti. Böylece Türk sporcular, şampiyonada toplam 8 final müsabakası yapacak.

Şampiyonada yarın ferdi erkekler katada 1, erkekler ve kadınlar kumitede de 5 finale çıkacak ay-yıldızlı sporcular, 7 Mayıs Pazar günü ise takım branşlarında kadınlar kumite ve erkekler kumitede Avrupa şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.


- Bronz madalya için de 7 mücadele yapılacak


Ferdi kata ve kumitede mücadele eden 6 Türk sporcu, yarın yapılacak müsabakalarda bronz madalya için ter dökecek.

Bugünkü mücadeleler sonrası bronz madalya için tatamiye çıkmaya hak kazanan Türkiye Kadın Kata Milli Takımı, 7 Mayıs Pazar günü Almanya ile karşılaşacak.

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