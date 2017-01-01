BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'de

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KOCAELİ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Irak’ta bağımsız Kürt devleti kurmanın zamanının geldiği şeklindeki açıklamasına ilişkin, "Irak'ın kuzeyinde Barzani, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG, bunlar hayal denizinde yüzüyorlar. Birtakım kendilerine göre rüyalar görüyorlar. Bu rüyalarının gün geldiğinde nasıl kabusa çevrileceğini, bu hayallerinin nasıl zindana dönüştürüleceğini görürler." dedi.

Destici, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaretinin ardından, partisinin il başkanlığının yeni yerinin açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Destici, il binasının yeni yerinde daha iyi hizmetler yapacağını söyledi.

Büyük Türkiye milletinin fertleri olduklarını vurgulayan Destici, Kocaeli'deki siyasi partilerin il başkanlarına bu açılışa katılmalarından dolayı teşekkür etti.

Destici, Kocaeli'nin bu anlamda önemli bir kent olduğunu dile getirerek, "Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şey birlik ve beraberliktir. Evet problemlerimiz var. Bu problemlerimizin başında da terör problemi var. 'Ondan sonra Türkiyemiz için, ülkemiz için bize göre en büyük tehdit, problem nedir?' diye sorsanız. 'Bu milleti ayrıştırmaktır, kamplaştırmaktır, milletin arasına nifak sokarak çatıştırmaktır.' deriz. Onun için bu tuzaklara düşmememiz gerekir. Doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi, Kürdü, Türkmeni, Çerkezi, Lazı, Boşnakı, Alevisi, Sünnisi el birliğiyle bütün dünyaya bir ve beraber olduğumuzu, bu büyük Türk milletinin asil evlatları olduğumuzu haykırmak mecburiyetindeyiz. Birliğimizi bozmaya çalışanlara da asla ve kata müsaade etmemeliyiz." şeklinde konuştu.





- "Doğru kimden gelirse gelsin yanında durduk"

Türk siyasetinin içinde 24 yıldır olduklarını dile getiren Destici, "Bizim gayretimiz, önce Allah'ın rızasını kazanmak, bununla birlikte milletimize, ülkemize ve devletimize hizmet etmek. Bir muhalefet partisi olarak her zaman şu anlayışla hareket ettik, Doğru kimden gelirse gelsin yanında durduk, yanlış da kimden gelirse gelsin ülkemiz, milletimiz adına onun karşısında yer aldık. Yapıcı, yol gösterici ve sorumlu siyaset anlayışını hiçbir dönemde terk etmedik. Seçimleri kavga aracı olarak görmedik." ifadesini kullandı.

Destici, 16 Nisan'da halk oylaması yapıldığını anımsatarak, oylamada "Hayır" oyu kullanan da "Evet" oyu kullanan da siyasi parti il başkanlarının bugün burada bulunduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Destici, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve oda başkanları ve partililerle partisinin il başkanlığının yeni yerinin açılış kurdelesini kesti.





- "Kendilerine göre rüyalar görüyorlar"

Daha sonra partisinin yeni yerini gezen Destici, bir gazetecinin IKBY Başkanı Barzani'nin "Irak’ta bağımsız Kürt devleti kurmanın zamanının geldiğine" yönelik açıklamasıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, "Irak'ın kuzeyinde Barzani, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG, bunlar hayal denizinde yüzüyorlar. Birtakım kendilerine göre rüyalar görüyorlar. Bu rüyalarının gün geldiğinde nasıl kabusa çevrileceğini, bu hayallerinin nasıl zindana dönüştürüleceğini görürler. Bunu geçmişte yaşamışlar, bu tecrübeye sahipler. Buna sahipken boylarından büyük laflar etmesi akılla bağdaşabilecek bir şey değildir. Bugün bunu Amerika'ya güvenerek yapıyorlar." dedi.

Barzani'nin ve o bölgedeki Kürt yönetiminin rüya aleminde olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Geçmişte bunun ağır bedellerini ödediler. Eğer akıllarını başlarına almazlarsa ileride daha ağır bedelleriyle karşı karşıya kalabilirler. Onun için bu rüyadan vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü o bölge sadece onların bölgesi değil. Şu an Amerika ve birtakım emperyalist güçlerin desteğiyle üstünlük kurduklarını düşünebilirler ama o bölge sadece onların değil. Orada Türkmenler var. Onların oradaki varlığı, dünya var olduğu sürece devam edecektir. Bunların garantisi de birinci derecede Allah'tır, sonra da onların oradaki mukavemet gücüdür ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir ve Türk dünyasıdır. Aynı şey Suriye'nin kuzeyindeki PYD ve YPG ile de ilgilidir. Onlar da şu anda ABD ve Rusya'nın desteğini almış vaziyetteler. Tabi Fırat Kalkanı Harekatı çok önemliydi ve o bölgede PYD ve YPG'nin oluşturmak istediği koridoru engelledi. Biz o zaman da bu harekatı desteklediğimizi ısrarla vurguladık ve sonlandırılmaması gerektiğini de ifade ettik. Tam tersi enlemesine gelişmesinin daha doğru olduğunu söyledik."

Mustafa Destici, Türkiye'nin şu anda hem içeride hem de dışarıda teröre karşı ciddi bir mücadele verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Biz de bunu destekliyoruz. Fırat'ın ne doğusunda ne de batısında PYD ve YPG'ye de asla müsaade edilmemesi lazım. Amerika da, Rusya da arkasında olsa bedeli de ne olursa olsun o topraklardan bu PKK itlerinin mutlaka söküp atılması lazım. Eğer bugün bu bedel ödenmezse yarın daha büyük bedeller ödemekle büyük Türk milleti olarak karşı karşıya kalabiliriz. Kendimiz bugün bedel ödemekten kaçınırsak yarın gelecek nesillerimiz daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabilirler. Onlara ağır bedeller ödetmemek adına da bugün biz ne bedel ödenmesi gerekiyorsa ödemeye hazırız. Ödemeliyiz, Amerika da Rusya da bu kararlılığımızı kesin ve açık bir şekilde görmelidir. Buna da asla ve kata müsaade edilmemelidir."