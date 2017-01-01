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Okullardan hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:22

GİRESUN (AA) - Giresun ve Ordu'da 10 ayrı okuldan hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun merkezdeki iki okulda 30 Nisan'da gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Ekipler, zanlı R.Z'yi (30) Bulancak ilçesinde gözaltına aldı. Cezaevi firarisi R.Z'nin, son dönemde Giresun ile Ordu'da 10 ayrı okuldan hırsızlık yaptığı belirlendi.

Hakkında 8 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Z, cezaevine gönderildi.

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