Gaziantep'te cinayet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişi, yalnız yaşadığı evinde bıçakla öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi İnönü Mahallesi Merdan Sokağı'nda oturan Osman Kuvvet'in evinden koku gelmesi üzerine, komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis eşliğinde eve giren 112 Acil Servis ekipleri, Kuvvet'in bıçakla öldürüldüğünü belirledi. Ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ekipler, zanlıları yakalamak için mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı, komşuların ifadesine başvurdu.
Evli ve iki çocuk babası Kuvvet'in, bir süredir evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.