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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:40

BOLU (AA) - TEM otoyolunun Bolu kesiminde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda İstanbul istikametine seyreden Bayram Kalıcı idaresindeki 06 FS 6631 plakalı otomobil, Kuzören köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ramazan Burak Tekin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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