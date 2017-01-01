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6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:40

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "FETÖ'sü de PKK'sı da bütün terör örgütleri bu memleketin insanlarının, gençlerinin dimağlarını zehirlediler adeta. İnşallah bu kitap fuarlarıyla beraber bu dimağlar tekrardan yeşerecek ve bu millete hizmet etmeye devam edecekler." dedi.

Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar alanında bu yıl 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştirilen ve 360 yayınevi ile 300'den fazla yazarın katılmasının beklendiği "6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğe emeği geçenlere teşekkür etti.

Özellikle 15 Temmuz şehitleri temasının işlendiği kitap fuarının ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

15 Temmuz şehitlerinin kanlarıyla memleketi bir kez daha fethettiklerini anlatan Tüfenkci, "İnşallah kalemleriyle bu millete hizmet eden yazarlarımız, çizerlerimiz ve siz değerli okuyan kardeşlerimiz bu millete hayat vermeye devam edeceksiniz. Kılıçlarla bir memleket fethedilir, kanlarımızla bir memleket kurtulur ama kalemlerimizle de bir memleket yaşatılır." diye konuştu.

Vatanı şehitlerin anısına sonsuza dek yaşatacaklarını ve insanlara hizmet etmeye devam edecekleri belirten Tüfenkci, "FETÖ'sü de PKK'sı da bütün terör örgütleri bu memleketin insanlarının, gençlerinin dimağlarını zehirlediler adeta. İnşallah bu kitap fuarlarıyla beraber bu dimağlar tekrardan yeşerecek ve bu millete hizmet etmeye devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, böyle etkinliklerin önemine işaret ederek, fuarın toplumun tüm kesimlerini kitapla buluşturduğunu sözlerine ekledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında oğlu ile şehit edilen reklamcı Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok ise darbe girişiminin herkeste izler bıraktığını belirtti.

Bu hain darbe girişimini unutturmayacaklarını vurgulayan Olçok, "Ölüm hak, sadece bunun sonucuyla ilgileniyoruz. Bugün gururla, şerefle adlarını söylediğimiz zaman ikisi kadar büyüdüğüm şehitlerim var." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile davetliler tarafından kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından fuarı gezen Bakan Tüfenkci ve eşi Esra Tüfenkçi, Nihal Olçok'un kaleme aldığı kitabı imzalattılar.

Fuarda ayrıca açılan 15 Temmuz Şehitleri çadırını ziyaret eden Tüfenkci, fotoğraf sergisini gezdi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanların aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

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