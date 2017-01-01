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Bursa'da terör operasyonu

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:43

BURSA (AA) - Bursa'da, terör örgütü THKP-C üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir internet haber portalının editörlüğünü yapan Ozan Kaplanoğlu tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, THKP-C terör örgütü üyesi olduğu, örgüt propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Kaplanoğlu'nun, emniyetteki işlemleri de tamamlandı.

Zanlı, sabah saatlerinde getirildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Ozan Kaplanoğlu, dün gece düzenlenen operasyonda evinde gözaltına alınmıştı.

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