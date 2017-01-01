TBMM Başkanvekili Aydın:

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ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu halk, iç ve dış tehditleri 15 Temmuz ve 16 Nisan'da bertaraf etmiş, kirli tezgahları yerle bir etmiştir." dedi.

Aydın, Samsat, Sincik ve Kahta ilçelerindeki vatandaşlarla bir araya gelerek, onlara anayasa değişikliğiyle ilgili bilgi verdi.

Türkiye'nin önceden sürekli dış baskılarla yönetildiğini belirten Aydın, artık Türkiye'nin, dünyada gündem belirleyen ülke durumuna geldiğini söyledi.

Eskiden borç batağında olan, her taraftan yardım talep eden Türkiye'nin artık dünyada en çok göçmen bulunduran, en çok yardımı yapan ülke haline geldiğini anlatan Aydın, 16 Nisan'da oylanan yeni anayasayla ülkenin artık daha da güçleneceğini vurguladı.

Aydın, bu gerçeği gören Türkiye karşıtlarının "hayır" kampanyalarına destek verdiğini dile getirdi.

Halk oylaması sonucunda istediklerini bulamayan, Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi karşılarına almak istemeyen, halkın iradesini gasbedemeyeceğini anlayan Avrupa'nın son günlerde ağız değiştirdiğini kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

"En son Almanya Başbakanı Merkel'in yaptığı açıklamalarda, nasıl değiştiklerini gördük. Çünkü Türkiye artık kalıbına sığmayan bir ülkedir. Dünyada bütün zalimlere karşı mazlumlara kucak açan, dünya sorunlarının çözümü konusunda elini değil, gövdesini taşın altına koyan, halkıyla güçlü bir ülkedir. Bütün dünya bunun farkındadır. Dün Türkiye karşıtı duruş içerisinde olanlar, daha çok büyümekte olan bir Türkiye'yi karşılarına almazlar. Fakat onların ne kadar samimi olduklarını bu halk çok iyi biliyor. Bizler doğru bildiğimiz yolda, milletimizin ve devletimizin menfaatleri doğrultusunda, yolumuzdan ödün vermeyerek devam edeceğiz. Çünkü bu halk, iç ve dış tehditleri 15 Temmuz ve 16 Nisan'da bertaraf etmiş, kirli tezgahları yerle bir etmiştir."

Aydın, yaklaşık 2 ay önce Samsat'ta meydana gelen depremi hatırlatarak, bu zorlu süreçte halk oylamasında yüzde 94 civarında oy veren ilçe halkına teşekkür etti.

Devletin her daim halkın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Aydın, depremden zarar gören halkın tüm yaralarının sarılacağını, mağduriyetlerinin giderileceğini sözlerine ekledi.