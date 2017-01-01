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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta ölü inek kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre, sahilde yürüyüş yaparken inek leşi gören üniversite öğrencileri, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ekipler, ineğin kulak küpesinin olmadığını tespit etti. Ekipler, hayvanın en az 20 gün önce öldüğünün tahmin edildiğini bildirdi.

Bu arada, sahilde bulunan bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Üniversite öğrencisi Poyraz Cem Kocatüfek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahilde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada ölü ineği gördüğünü söyledi.

İneğin çürümüş vaziyette olduğu belirten Kocatüfek, "Böyle bir olayla ilk defa karşılaştım." dedi.