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KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda eleme müsabakalarının tamamlanmasının ardından açılış seremonisi gerçekleştirildi.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Kocaeli Büyükşehir Bediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Dünya Karate Federasyonu (WKF) Başkanı Antonio Espinos, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, diğer ülke federasyonlarının temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

WKF Başkanı Espinos, törende yaptığı konuşmada, 52'ncisi yapılan Avrupa Karate Şampiyonası'nı ilk kez olimpik bir spor olarak düzenlediklerini belirterek, "Bu yüzden de bu şampiyona, spor ve federasyon tarihimizde kilometre taşı olarak anılacak. Şimdi Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanma fırsatına sahibiz. Karatenin mükemmel bir spor olduğunu ve karatenin neler yapabileceğini göstereceğiz." diye konuştu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan da şampiyonaya katılan tüm sporcuları en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, sporculara başarı diledi.

Açılış konuşmalarının ardından, 3D mapping ve halk oyunu gösterisi yapıldı.

Şampiyona, yarın kata ve kumite branşlarında yapılacak ferdi final müsabakalarıyla devam edecek.