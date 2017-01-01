Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

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KARAMAN (AA) - Karaman'da, Ankara merkezli 81 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Karaman Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün sözde "mahrem imamları" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 eski öğretmen adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 7'si, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğündeki Polis Akademisi mezunlarından sorumlu olduğu iddia edilen Ö.S'nin ifadesinde, 15 Temmuz gecesi telefonundaki ByLock programına, Konya'daki örgüt üyesinden "Asker gelirse direnilmesin." mesajı geldiğini ve bu mesajı sorumlu olduğu kişilere ilettiğini söylediği öğrenildi.