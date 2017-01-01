Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kadından 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, örgütte "Abla" tabir edilen yapılanmada bulundukları ve kapatılan FETÖ derneklerine üye oldukları belirlenerek gözaltına alınan 14 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 14 kadından A.G. ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi, 12 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş, 14 kişi gözaltına alınmıştı.