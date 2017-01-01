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Denizli Ticaret Borsası

05 Mayıs 2017 Cuma, 20:55
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,61 liradan işlem gördü.DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır silajKg 0,08 0,08 MTS
Mısır silaj Kg 0,21 0,25 TTS
Mısır soslu Kg 2,50 2,73 TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltı Kg 2,70 3,80 TTS
Nohut natürelKg 7,007,00MTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 8,00 8,00 MTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 8,428,42TTS
Yağlı tohumlar
Anason Kg 9,78 9,78 MTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 6,616,61MTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 9,12 9,12 MTS
Yer fıstığı iç Kg 7,10 7,10 TTS
Yer fıstığı iç (paketlenmiş) Kg 10,50 10,50 TTS
Yer fıstığı kaplamalı (gram paketli) Kg 5,80 7,25 TTS
Yer fıstığı iç susamlı (gram paketli) Kg 9,50 9,50 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Dana (karkas) Kg 25,5025,50TTS
Ciğer büyükbaşKg 24,0024,00TTS
Kuru meyveler
Kabak çekirdeği Kg 8,87 8,87 MTS
Leblebi sarı (8 mm) Kg 5,607,00 TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 8,758,75TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 12,6212,62TTS
Leblebi sarı (10 mm) Kg 13,4013,80TTS
Leblebi kaplamalıKg 7,257,25TTS
Leblebi kırıkKg2,502,50TTS
Leblebi susamlıKg9,509,50TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış


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