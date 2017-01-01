Denizli Ticaret Borsası

|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır silaj
|Kg
|0,08
|0,08
|MTS
|Mısır silaj
|Kg
|0,21
|0,25
|TTS
|Mısır soslu
|Kg
|2,50
|2,73
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|2,70
|3,80
|TTS
|Nohut natürel
|Kg
|7,00
|7,00
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,00
|8,00
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,42
|8,42
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|9,78
|9,78
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|6,61
|6,61
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|9,12
|9,12
|MTS
|Yer fıstığı iç
|Kg
|7,10
|7,10
|TTS
|Yer fıstığı iç (paketlenmiş)
|Kg
|10,50
|10,50
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı (gram paketli)
|Kg
|5,80
|7,25
|TTS
|Yer fıstığı iç susamlı (gram paketli)
|Kg
|9,50
|9,50
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|25,50
|25,50
|TTS
|Ciğer büyükbaş
|Kg
|24,00
|24,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Kabak çekirdeği
|Kg
|8,87
|8,87
|MTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|5,60
|7,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,75
|8,75
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,62
|12,62
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,40
|13,80
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|7,25
|7,25
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,50
|2,50
|TTS
|Leblebi susamlı
|Kg
|9,50
|9,50
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış