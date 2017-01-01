Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Kerem Ersoy
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celutska, Salih Dursun, Diego, Motta, Charles, Sandro, Mbilla, Deniz Kadah, El Kabir, Eto'o
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Bekir İrtegün, Epureanu, Attamah, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adebayor
Sarı kart: Dk. 33 Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
14. dakikada sağ kanattan Mbilla'nın ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın ortasında Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
19. dakikada Sandro'nun defans arkasına attığı topla ceza sahasına giren Celustka'nın vuruşunda, kaleci Volkan Babacan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
26. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek çizgiye inen Adebayor'un ortasında, arka direkte müsait durumda topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
29. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla bulunan Visca'nın vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.
35. dakikada sol kanattan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Adebayor'un vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın penaltı noktası üzerindeki müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
36. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Adebayor'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.