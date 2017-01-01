Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem" yapısına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan ve örgütün "mahrem" yapısında yer aldığı iddia edilen öğretim görevlisi B.S, mühendis E.Ö, öğretmen M.A, N.K, R.Ç ve S.Ö. tutuklandı.
Ev hanımı N.B. ve Ö.K. ile emekli polis memuru K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.