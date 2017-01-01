Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması

DÜZCE (AA) - Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatındaki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" soruşturması kapsamında gözaltına alınan farklı meslek gruplarından E.B, H.A, M.V, R.B, S.D, S.A, Y.S. ve C.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.