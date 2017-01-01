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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

05 Mayıs 2017 Cuma, 21:11

MUŞ (AA) - Muş'ta, Ankara merkezli 81 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin "emniyet mahrem imamları"na yönelik 26 Nisan'da ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'inin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerden 2'sinin savcılıkça, 2'sinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, her tür suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

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