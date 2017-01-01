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Hatay'da silahlı kavga: 6 yaralı

05 Mayıs 2017 Cuma, 21:15

HATAY (AA) - Dörtyol ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi silahla vurularak yaralandı.

Kuzuculu Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet bulunan Ahmet T. (42) ile Turan S. (22) tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki aile arasında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada, aynı aileden Ahmet A. Tayfun A. (28), Berkay A. (18), Hamza S. (22), Ali S. (19) ve Ahmet T. (42) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, 112 Acil Servis ekipleri de yaralıları Dörtyol Devlet Hastanesine götürdü.

Durumu ağır olan Ahmet T. burada yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi.

Turan S. gözaltına alındı, olayla ilgilisi olduğu belirlenen 3 kişi aranıyor.

Jandarma ekipleri, ayrıca yaralıların tedavi gördüğü hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı.

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