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Ordu'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

05 Mayıs 2017 Cuma, 21:19

ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde, kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Çöl yönetimindeki 52 HL 402 plakalı kamyonet, Tepealan Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

Kazada, sürücünün annesi Hatice Çöl olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile eşi Şerife Çöl ağır yaralandı.

Hatice Çöl'ün cesedi, olay yerine gelen ambulansla Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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