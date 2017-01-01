Bursa'daki FETÖ/PDY davası

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BURSA (AA) - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasının ikinci celsesine tutuklu sanıklar Kahya, Gülsar, Saydam, Faruk Öztürk ve eski İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanıklar K.B, A.M.A. ve Y.Y. ile avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından otuz beşer yıl hapis cezası istenen tutuklu sanıklardan Leventoğlu, Gülsar ve Öztürk ile Saydam haklarındaki suçlamaları reddetti.

Sanıklardan Leventoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilmesinin ardından iş yeri hekimi olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Babası mezardan çıkarak kendisine iş verse de kanunlara bakacağını belirten Leventoğlu, "Bilmediğim, kullanmadığım ByLock'u bana yamama başarısı gösteren teknik ekip, kiminle görüştüğümü de oluşturmuş. Kendimi yarı ölü farz ediyorum, evim yok, arabama binemiyorum, özgür değilim, yarı ölüyüm. Beni özgür bırakın, gideyim, işimde çalışayım." diye konuştu.

Sanıklardan Gülsar da şunları dile getirdi:

"Ben devletin askeriyim. İddianamede yazıldığı gibi başkasının askeri olmadım. Benim zamanımda Bursa'da 300 milyon liralık yatırımlar oldu. Bir sürü hayırsever ile görüştük. Bursa'ya okullar yaptırdık. İçişleri Bakanlığının onayıyla, dönemin Valisi Şahabettin Harput ve üst düzey yönetici 31 kişi ile yurt dışına, Almanya'ya gittik. Bizi orada büyük bir ilgiyle karşıladılar ve 2 kere umreye gittim. Dönüşte ister istemez yabancı paraların bozuklukları oluyor.

Evimde bulunan bir dolar da bununla alakalı. Benim evimde bulunan B serisini iddianamede öğrendim. Örgüt yöneticiliğiyle alakam yok. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum."

Duruşma, 8 Mayıs Pazartesi günü eski İl Emniyet Müdürü Kahya ile tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam edecek.