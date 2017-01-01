CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

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ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Türkiye, fındıktan yeri geldi 3,5 milyar dolar döviz elde etti. Bu ürünü hem çiftçinin hem ülkenin lehine kullanmamız gerekirken biz maalesef buna sahip çıkmıyoruz." dedi.

Torun, Altınordu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı çay fabrikaları ile tekstil fabrikalarını ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Torun, 24 Nisan'dan bu yana fındık alan Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TMO'nun gelecek sezon da piyasada olmasını isteyen Torun, bu konuda yetkili makamlardan açıklama beklediklerini söyledi.

Torun, TMO'nun bu sezon piyasada olmasının fındığın geleceğini kurtarmayacağını savunarak, "Üreticiye sahip çıkacak bir yapının bir an önce oluşturulması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka devletimizin ve hükümetimizin bu işe el atması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fındığın "stratejik ürün" ilan edilmesi gerektiğini dile getiren Torun, "Fındığın bir yasası da olması lazım. Fındığın ve üreticinin pek çok sorunu var. Dolayısıyla bütün bu sorunları ele alıp geleceğe dair somut adımların atılması lazım. Biz hükümeti bu konuda samimi olmaya davet ediyoruz. Yapıyormuşuz gibi davranmasınlar." şeklinde konuştu.

Torun, fındık rekoltesi tahminin belirleneceği döneme yaklaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz aynı zamanda yeni sezon ürününün fiyatının da şimdiden belirlenmesini bekliyoruz. Türkiye, fındıktan yeri geldi 3,5 milyar dolar döviz elde etti. Bu ürünü hem çiftçinin hem ülkenin lehine kullanmamız gerekirken biz maalesef buna sahip çıkmıyoruz. Böyle yaparak hem çiftçimiz hem ülkemiz kaybediyor. Artık bu ürün üzerinden siyaset yapmayı da bırakalım. Fındık sorununu masaya yatıralım. Kısa ve uzun vadeli planlama yapalım.

Bu planlama dahilinde de üretici, ihracatçı, esnaf, tüccar herkes önünü görsün. Fındığın geleceği ancak böyle kurtulur."

Ordu Şehir Hastanesi Projesi'ne de değinen Torun, "Temennimiz bu projenin bir an önce tamamlanması." dedi.