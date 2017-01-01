16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başladı

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MERSİN (AA) - Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konseriyle başladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, yıllar önce amatörce yola çıkılan organizasyonun, bugün uluslararası düzeye ulaştığını söyledi.

Festivalin, kentin tanıtımı için önemine değinen Kocamaz, "Festival, Mersin'in bir markası haline dönüştü. Başlangıçtan bugüne katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Her geçen yıl biraz daha gelişerek, büyük organizasyonlar içerisinde çok iyi bir edineceğine inancım sonsuz." dedi.

Daha sonra Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 2017 Festival Kent Ödülü'ne layık görülen Semihi Vural'a ödülünü verdi.

Şef Ali Hoca yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, açılış töreninde dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi. Orkestraya, Türk operasının önde gelen isimlerinden tenor Murat Karahan ve Gürcistan'ın genç opera sanatçısı soprano Teona Dvali eşlik etti.

Büyük ilgi gören konser sırasında orkestra, "Kalamış", "Sabahın serinde" ve "Nazende sevgilim" gibi eserleri de seslendirdi.