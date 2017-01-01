Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

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MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliğine ilişkin, "İnşallah onun liderliğinde bu teşkilatlar yeni destanlara imza atacak, yeni çalışma disipliniyle beraber çok farklı noktalara Türkiye'yi taşımış olacak." dedi.

Tüfenkci, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Yönetim Teşkilat Toplantısı ve Plaket Töreni'nde yaptığı konuşmada, partililerin 16 Nisan'da Türkiye'de bir devrime imza attıklarını söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin inşası noktasında herkesin gayret gösterdiğini aktaran Tüfenkci, AK Parti'nin kadın ve gençlik kollarının üstün başarı gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'yle buluşmasının en önemli unsurunun yine teşkilatların çabası olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu, genel başkanlığını yaptığı AK Parti'nin başına fiili, hukuki olarak da sizlerin gayretiyle gelmiş oldu. Bunun için de sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah 21 Mayıs'taki kongreyle fiilen de genel başkanımız olacak. İnşallah onun liderliğinde bu teşkilatlar yeni destanlara imza atacak, yeni çalışma disipliniyle beraber çok farklı noktalara Türkiye'yi taşımış olacak."

Halk oylamasını geride bıraktıklarını ve milletin oylarıyla yeni sisteme geçtiklerini anımsatan Tüfenkci, geride kalan referandumdan dersler çıkaracaklarını ve hatalarını göreceklerini vurguladı.

Tüfenkci, en büyük siyasi partinin AK Parti olduğunu belirterek, "Biz AK Parti olarak Hakk'a ve halka hesap veririz. Hiçbir kuruma, güce, isme biz Türkiye olarak hesap vermeyiz. Onun için biz birbirimize sarılarak, birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yeni hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

- "Millete hizmet etmeye devam edeceğiz"

Vatandaşlara sadece hizmet etmenin yetmeyeceğini anlatan Tüfenkci, insanların gönüllerine girmeleri gerektiğini kaydetti.

Tüfenkci, millete inandıklarını ve güvendiklerini vurgulayarak, "Biz 2019'da sizlerin gayretiyle, bu milletin gayretiyle zoru başarıp inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yine bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, konuşmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'yla partililere plaket verdi.