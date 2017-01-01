Aydın'daki soygun

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kuyumcu toptancısının aracından 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 3 Kolombiyalıdan 2'si tutuklandı.

Atatürk Bulvarı'ndaki otoparkta park halindeki aracın camlarını kırarak ziynet eşyalarını çaldıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan Julian Zapata Martinez, German Bernal Huertas ile Liliana Gomez O, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Liliana Gomez O'nun ifadesinde, yaklaşık 1,5 ay önce Türkiye'ye tatile geldiklerini, eşi Martinez ve onun arkadaşı Huertas ile İstanbul'dan kiraladıkları araçla önce İzmir'e, oradan da Kuşadası'na geçtiklerini söylediği öğrenildi.

Kuşadası'na tatil amaçlı geldiklerini düşündüğünü öne süren Liliana Gomez O'nun, burada eşi ve arkadaşının bir adres vererek oraya gelmesini istediğini, otomobille gittiğinde bagaja 2 bavul bıraktıklarını ve tekrar İstanbul'a doğru yola çıktıklarını, hırsızlıktan haberi olmadığını anlattığı belirtildi.

Zanlılardan Martinez ve Huertas tutuklandı, Liliana Gomez O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Kuşadası'nda 3 Mayıs'ta bir kuyumcu toptancısının aracından yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 34 NS 7141 plakalı kiralık otomobilin olayda kullanıldığını tespit etmişti.

Aydın'dan İstanbul'a gelen şüphelilerin bulunduğu otomobil, Fatih ilçesi Vatan Caddesi'nde Plaka Tanıma Sistemi'ne takılmış, buradaki kovalamaca sonucu araç durdurulup 3 Kolombiyalı yakalanmıştı.