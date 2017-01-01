Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Kerem Ersoy
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celutska (Dk. 70 Chico), Salih Dursun, Diego, Motta, Charles, Sandro (Dk. 87 Zeki Yıldırım), Mbilla (Dk. 60 Yekta Kurtuluş), Deniz Kadah, El Kabir, Eto'o
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Bekir İrtegün, Epureanu, Attamah, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Visca (Dk. 86 Napoleoni), İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Holmen), Cengiz Ünder (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Adebayor
Gol: Dk. 89 Napoleoni (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 33 Uğur Uçar, Dk. 52 Eren Albayrak (Medipol Başakşehir), Dk. 52 Mbilla, Dk. 63 Yekta Kurtuluş, Dk. 68 Deniz Kadah, Dk. 86 Sandro, Dk. 90+3 Zeki Yıldırım (Antalyaspor)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mbilla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
67. dakikada Motta'nın sol kanattan ortasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Celustka'nın vuruşunda, penaltı noktası üzerinde Salih Dursun meşin yuvarlağı kafayla tamamladı. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest atışı kullanan Emre Belözoğlu'nun vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
89. dakikada Medipol Başakşehir karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Napoleoni'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.