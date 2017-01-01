ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizlispor Kulübünün yeni başkanı Üstek oldu

05 Mayıs 2017 Cuma, 22:12


DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Mustafa Üstek seçildi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki basın toplantı odasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen kongreye, 467 delegeden 319'u katıldı. Çoğunluğun sağlanmasının ardından başlayan toplantıda, divan başkanlığına Mahmut Tekin getirildi.

Tek aday olduğu seçimde başkanlığa seçilen Mustafa Üstek, koşulların Denizlispor için iyi olmadığını ve bu durumun camiayı üzdüğünü belirtti.

Denizlispor'un yerinin Spor Toto Süper Lig olması gerektiğini savunan Üstek, "Büyük ve kararlı bir yürüyüşün ilk adımlarını atıyoruz. Artık olumsuzlukla, icra beklentileriyle anılmak istemiyoruz. Ekibimle tüm camiamızı kucaklayacağız. Tüm koşulları bilerek, göreve talip olduk. Bu bayrağı daha yükseklere taşımaya gönüllü olduk. Destek verenlere teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Denizlispor camiasına güven vaat ediyoruz." diye konuştu.

Seçimde 61 yıllık kulübün 42. başkanı olan Mustafa Üstek'in yeni yönetim kurulu, Mehmet Uz, Fikret Akyol, Necip İrdem, Ali Fırat, Ahmet Selvi, Hasan Karaayvaz, Nihat Hünkar, Mehmet Kaya, Ferhat Yıldırım, Veli Çıtışlı, Hasan Önder, Mahmut Akursu, Mehmet Kavak, Hikmet Olgun ve Taner Atilla'dan oluştu.

İLGİLİ HABERLER
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Sağlık için pedal çevirdiler
YEREL

SAĞLIK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Sağlık için pedal çevirdiler
YEREL

SAĞLIK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
4. Uluslararası Denizli Cam Bienali
YEREL

4. ULUSLARARASI DENİZLİ CAM BİENALİ
Off-Road ilk etap startı yarın veriliyor
YEREL

OFF-ROAD İLK ETAP STARTI YARIN VERİLİYOR
Denizlispor'da kongreye doğru
YEREL

DENİZLİSPOR'DA KONGREYE DOĞRU
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Palandöken'den Pamukkale'ye Kardeşlik Köprüsü
YEREL

PALANDÖKEN'DEN PAMUKKALE'YE KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ
Tıp Günü'nde 40 bin paket mesir saçıldı
YEREL

TIP GÜNÜ'NDE 40 BİN PAKET MESİR SAÇILDI
PAÜ'nün elektrikli otomobiline yerli motor
YEREL

PAÜ'NÜN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİNE YERLİ MOTOR
Sarayköy'de zabıta denetim yaptı, iki iş yerine ihtarname yazıldı
YEREL

SARAYKÖY'DE ZABITA DENETİM YAPTI, İKİ İŞ YERİNE İHTARNAME YAZILDI
Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni
YEREL

PAMUKKALE'DE 5. FUTBOL ŞÖLENİ
Denizli'de şiddetli yağış
YEREL

DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...