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GÜNCELLEME - Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

05 Mayıs 2017 Cuma, 22:19

KIRŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Kırşehir'de gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve "Mahrem imam" oldukları ileri sürülen öğretmenler Ö.Ç, C.Ç, T.A. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kırşehir adliyesine getirilen Ö.Ç, C.Ç, T.A. ve M.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Eş ve çocukları adına Bank Asya'da hesap açmışlar

FETÖ'nün "Mahrem imamları" arasında oldukları iddia edilen şüphelilerin, Kırşehir'in yanı sıra Ankara ve Kayseri'deki bazı bölgelerin de sorumluları oldukları, kod isim kullandıkları, gruplara ayrılan polis memuru, amir ve müdürlere "imamlık" yaptıkları ileri sürüldü.

Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları ifade edilen şüphelilerin, eş ve çocukları adına Bank Asya'da hesap açtıkları, toplanan "himmet" paralarını bu hesaplar üzerinden yönettikleri belirtildi.

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