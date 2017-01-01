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Traore'ye sezon sonunda kadar izin

05 Mayıs 2017 Cuma, 22:33


KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Burkina Fasolu oyuncusu Abdou Razack Traore'ye sezonun geri kalanı için izin verdi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Traore hakkında Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Traore'nin 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybetmesinden dolayı zor bir sezon geçirdiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bundan böyle bizimle olmayacak. Değişik zamanlarda kendisi takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Traore'nin devre arasında başka bir takıma transferi gerçekleşmedi. Bizimle bugüne kadar geldi. Hocamızın da bilgisi dahilinde bugünden itibaren kendisine sezon sonuna kadar izin verdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. İnşallah bundan sonraki futbol hayatında başarılı olur."


- "Taraftarımızı maça bekliyoruz"


Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahalarında Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Gül, 3 puan hedeflediklerini ifade etti.

Sahalarında iyi puanlar topladıklarını anlatan Gül, "Ligin sonuçlanmasına 5 hafta kala matematiksel olarak belki 'kümede kaldık' diyemesek de genel kanı kümede kaldığımız yönünde. Rehavete kapılmamak gerekir. Matematiksel olarak kümede kaldığımızı görmediğimiz sürece 'Ligde kaldık' demek doğru değil. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Onların desteğiyle uzun zamandır alamadığımız 3 puanı umarım alırız." diye konuştu.

Bu arada Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Kerim Zengin ise antrenmana katılmadı.

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