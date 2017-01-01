TBMM Başkanvekili Aydın:

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ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye'de siyaset çok değişti. Artık o sırça köşklerde bu milletin iradesi gasbedilerek siyaset yapılmayacak." dedi.

Aydın, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığınca düzenlenen "referandum sonrası teşekkür toplantısı"nda konuştu.

Siyasetin merkezinde sadece insanın bulunduğunu belirten Aydın, Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, bu ülkede yaşayan 80 milyon insanın her bir ferdinin artık siyasetin merkezinde olacağını dile getirdi.

Eski Türkiye'nin tüm kapılarının kapandığına işaret eden Aydın, "Türkiye'de 16 Nisan'dan itibaren hükümet sistemi değişti. 2019 yılı gerçekten bu sistemin ilk meyvelerini vereceği tarihtir." diye konuştu.

Sistemin aslında şimdiden meyvelerini vermeye başladığını anlatan Aydın, "Çünkü hiçbir zaman gönül bağını koparmadığı partisine, aşkı, tutkusu, sevdası olan yuvasına dönen Sayın Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz günlerde partisine üye oldu. Yeter mi? Yetmez. İnşallah 21 Mayıs'ta yine, o sevdayla kurduğu, büyüttüğü partinin başına genel başkan olarak seçilecek. İşte o zaman Türkiye'yi tutabilene aşk olsun." ifadelerini kullandı.

Sandıktan 16 Nisan'da çıkan "evet"i kabullenemeyenlerin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimi için aday arayışına girdiğini belirten Aydın, "Gazze'nin güvenle geleceğe bakmasını istiyorsak, Arakan, Somali ve Bosna'nın daha güçlü olmasını, geleceğe daha güvenle bakmasını istiyorsak yegane umut ışığı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Aydın, "Şimdi yine fitne sokmaya çalışıyorlar. Evet-hayır sonuçlarını kabullenmeyenler, şimdi de '2019'da kimi aday gösterelim' diye fitne sokmaya çalışıyor. Ama bütün teşkilat olarak, bütün millet olarak başta kabul etmiyoruz. Türkiye'de ve parti içinde asla ve asla fitneye yer vermeyeceğiz. Türkiye'de siyaset çok değişti. Artık o sırça köşklerde bu milletin iradesi gasbedilerek siyaset yapılmayacak." değerlendirmesinde bulundu.