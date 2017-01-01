Kamyonun çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü.
Edinilen bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde evinin önünde bisikletiyle oynayan 4 yaşındaki Alihan Taşarası, geri manevra yapan, Ahmet Ç. idaresindeki 07 L 0624 plakalı kamyonun altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılığın yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çocuğun ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Sürücü gözaltına alındı.