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6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali

05 Mayıs 2017 Cuma, 23:31
6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali

MERSİN (AA) - Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına Mersin'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Forum Mersin AVM, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Daraba Film Medya Event ortaklığıyla Türk sinemasının usta yönetmeni Yılmaz’ı anmak amacıyla düzenlenen 6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali sona erdi.

Forum Mersin Atıf Yılmaz Meydanı'nda gerçekleştirilen galaya, merhum yönetmenin eşi Deniz Türkali, ünlü oyuncu Fatma Girik, oyuncular Lale Mansur ve çok sayıda davetli katıldı.

Gala gecesinde konuşma yapan Fatma Girik, geceye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atıf Yılmaz'ı anlatmak için günlerin, haftaların yetmeyeceğini vurgulayan Girik, "Atıf Yılmaz'ı, onunla beraber yaşamak, film çekmek, onu anlatan kitapları okumak, çektiği filmleri seyretmek belki tanıtır ama en büyük tanıyan Deniz Türkali'dir, ondan dinlemek en iyisidir." diye konuştu.

Yılmaz'ın eşi Deniz Türkali ise duygusal bir konuşma yaparak festivalin uzun yıllar yapılmasını ve desteklerin eksilmeden devam etmesini diledi.

- Festivalde 311 film değerlendirildi

Konuşmaların ardından, üç dalda toplamda 311 filmi değerlendiren jürinin belirlediği birinciler ve jüri özel ödülünü alan filmler açıklandı.

Kurmaca kategorisinde birinciliği "Evbark" filmi ile Pınar Öğünç alırken, Forum Mersin Kurmaca Jüri Özel Ödülü'nü "Asfur" filmi ile Özlem Çıngırlar ve Oyun filmi ile Müfit Güzel kazandı.

Belgesel kategorisi birincilik ödülü "Gözyaşı Yolu" filmi ile Engin Türkyılmaz'ın oldu. Belgesel Jüri Özel Ödülü'ne ise "Kamyon" filmi ile Burak Türten ve "301" filmi ile Alican Mansuroğlu layık görüldü.

Animasyon-canlandırma kategorisi birincisi "Vadi" filmi ile Can Erkan'ın olurken, Animasyon-Canlandırma Jüri Özel Ödülü'nü "Hanim Hanım'ın Acayip Hayatı" filmi ile Buse Erel aldı.

Gala gecesi, plaket takdimiyle sona erdi.

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