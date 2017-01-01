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"Bu kredi kuruluşlarını artık kimse ciddiye almıyor"

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:25

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından açıklanan Türkiye'nin kredi notuna ilişkin, "Bu kredi kuruluşlarını artık kimse ciddiye almıyor. Türkiye yakalamış olduğu performanslarla sürekli bu kredi derecelendirme kuruluşlarını şaşırtmış ve utandırmıştır." dedi.

Tüfenkci, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde Toplum Gönüllüleri Derneği üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, halk oylamasından "evet" çıkmasının ardından piyasaların normalleşme sürecine girdiğini söyledi.

Türkiye'nin gelecek hedeflerine kararlı şekilde yürümeye devam edeceğini kaydeden Tüfenkci, dolardaki düşüşün ve yatırım ortamlarındaki olumlu havanın, iyileşme noktasındaki göstergeler olduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul endeksinin, mayısın başında 95 bin puanın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü anlatan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Allah'a hamdolsun dış ticaretimizde küresel görünümden farklı olarak olumlu bir görünüm çıkıyor. İhracatımız 2017 yılında da artmaya devam etmekte ve biz Türkiye olarak bu yıla güçlü bir başlangıç yapmış durumdayız. Mart ayında ihracatımız yüzde 13,6 artarken, ithalatımız yüzde 6,9 arttı. Nisan ayında bakanlığımız verilerine göre ihracatımız yüzde 7,4 artarken, ithalatımız ise yüzde 9,6 oranında artış göstermiştir. Yıllık dış ticaret açığımız ise nisan ayında yüzde 3,9 oranında iyileşerek 57,1 milyar dolara gerilemiştir."

- "Türkiye'nin ekonomisini çökertmeye çalıştılar"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte her alanda refahın, ekonominin yükselmesinin önünün açılacağını dile getiren Tüfenkci, Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirtti.

Milletin önceliklerini hep göz önünde bulundurduklarını ve reel sektörün önünü açtıklarını vurgulayan Tüfenkci, "Özellikle 2016'daki hain darbe girişimiyle ülkemizi çökertmeye çalışanlar, bunda başarılı olamayınca Avrupa'daki lobilerle beraber Türkiye ekonomisini çökertmeye çalıştılar. Almış olduğumuz tedbirlerle Allah'a hamdolsun biz bu türbülansın içerisinden kısa zamanda çıktık. Almış olduğumuz tedbirlerle orta, büyük işletmelerdeki ve KOBİ'lerdeki üretimin durmasına müsaade etmedik." dedi.

- S&P'nin Türkiye notu

Bakan Tüfenkci, S&P'nin, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit ettiğini, not görünümünün de "negatif" olduğunu açıkladığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siz bakmayın bugün S&P Türkiye'nin notunu negatif olarak açıklamış. Biz nice notları gördük. Hatırlayın 2016 Temmuz'dan sonra, darbe girişiminden sonra Türkiye üzerinden bu tip derecelendirme kuruluşlarıyla bir baskı oluşturmaya, Türkiye'ye yatırım ve para girişlerini önlenmeye çalışsalar da Türkiye'nin reel dinamiklerini bilen yatırımcılar, yatırım yapmaya devam ettiler. Netice itibarıyla baktığımızda da bu kredi kuruluşlarını artık kimse de ciddiye almıyor. Türkiye yakalamış olduğu performanslarla sürekli bu kredi derecelendirme kuruluşlarını şaşırtmış ve utandırmıştır. Biz sizlerin desteğiyle inşallah büyümeye devam edeceğiz."

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